Temi e problemi dell'economia politica

Nello studio dell’economia politica, non sempre riusciamo a comprendere come vanno le cose e a capire con chiarezza i nessi e le relazioni che si stabiliscono tra i fatti economici. Perché è così importante l'andamento dei tassi di interesse? Come mai una loro variazione si ripercuote sulle Borse valori di tutto il mondo? à vero che il progresso tecnologico riduce le prospettive occupazionali per le persone? Perché una pizza costa quattro volte più della birra che l'accompagna? Perché i CD hanno un prezzo così elevato? Perché un appartamento a Milano costa molto di più che in un altro capoluogo di Provincia? Per rispondere a queste e altre domande, gli economisti elaborano teorie il cui obiettivo è spiegare i fenomeni oggetto di indagine, nonché le relazioni e i rapporti che legano tra loro i diversi aspetti del sistema economico.La comprensione del funzionamento del sistema, peraltro, costituisce la base indispensabile per poter avanzare suggerimenti alle autorità di governo, al fine di prendere misure che consentano di guidarlo verso situazioni che permettano a tutti di vivere meglio.L'insieme di queste teorie costituisce l'economia, la scienza che studia la produzione e la distribuzione della ricchezza in un sistema socialeLa riproduzione della ricchezza riguarda la scelta del tipo e della quantità dei beni e dei servizi che debbono essere prodotti, delle tecnologie da utilizzare nella loro produzione, nonché del numero di lavoratori da impiegare.