Introduzione allo studio dell'economia politica

Perché esistono nazioni ricche e nazioni povere? Conviene continuare a studiare e investire in educazione? L'euro sarà una moneta debole o forte? È ragionevole introdurre una tassazione sulle emissioni inquinanti? Questi sono alcuni esempi dei tanti interrogativi ai quali l'economia politica cerca di rispondere.Un problema economico si pone perché le risorse sono limitate, a livello individuale e di sistema. La scarsità di risorse impone di effettuare delle scelte, privilegiando alcune alternative e scartandone altre. L'economia studia come queste scelte vengono effettuate.In particolare la microeconomia si occupa delle scelte individuali o delle decisioni che riguardano singoli settori o mercati; la macroeconomia si occupa invece di comportamenti, azioni e decisioni che riguardano il funzionamento del sistema economico nel suo complesso.Per studiare le scelte individuali e collettive gli economisti costruiscono dei modelli economici, rappresentazioni semplificate della realtà basati su relazioni logiche o algebriche tra le grandezze oggetto di indagine. Lo studio di fenomeni diversi richiede l'uso di modelli differentiCome in matematica, anche in economia la relazione tra le variabili dipendenti e quelle indipendenti può essere rappresentata mediante un diagramma cartesiano che, generalmente misura la variabile indipendente sull'asse delle ascisse e la variabile dipendente su quello delle ordinate.