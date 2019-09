Tassi di riferimento

Il tasso ufficiale di riferimento (TUR)

I tassi di riferimento europei

Tasso di riferimento per i prestiti al consumo

I servizi di incasso e pagamento

Le coordinate bancarie

Bonifico

Pagamento mediante avviso (MAV)

Ricevuta bancaria elettronica (RIBA)

SEPA Direct Debit(SDD)

Ilrappresenta il prezzo d’uso di una somma di denaro.Ilè il tasso a cui la Banca centrale europea concede prestiti alle altre banche ordinarie. Quando aumenta si riducono i crediti e quindi la circolazione monetaria; invece quando la banca centrale riduce il costo del denaro aumentano i consumi e gli investimenti.Ilè rilevato come media ponderata dei saggi praticati dalle banche operanti nell’Unione monetaria europea per i prestiti a breve termine. Ilè rilevato come media ponderata dei saggi praticati dalle banche operanti nell’Unione monetaria europea per le operazioni di conversione di un’operazione a tasso fisso in tasso variabile.Per effettuare il prestito al cliente deve essere comunicato il, cioè il costo totale per un finanziamento espresso in percentuale; comprende tutti gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito; è un tasso di riferimento.avvengono tra le banche su disposizione dei rispettivi clienti. A questi fini il sistema bancario mette a disposizione per le imprese e le famiglie una serie di strumenti e servizi, i quali sono resi sul percorso interbancario che collega elettricamente tra di loro le banche aderenti all’ABI.Nel percorso interbancario di incassi e pagamenti ogni correntista è individuato con le proprie, che, vengono indicate con un(di 27 caratteri) o un(di 8/11 caratteri, per i Paesi che non aderiscono all’IBAN).Ilè un ordine di pagamento a favore del creditore, che il debitore dispone tramite banca. Il debitore presenta alla sua banca l’ordine di bonifico a favore del creditore utilizzando le sue coordinate bancarie, poi la banca inoltra il bonifico alla banca del beneficiario.Con ilil creditore incarica la propria banca di curare l’incasso dei propri crediti; essa invia al debitore i moduli di richiesta di versamento; dopo aver ricevuto il pagamento inoltra alla banca del creditore un messaggio elettronico di avvenuto incasso, eseguendo l’accredito. Ilè un bollettino di pagamento simile al MAV, riguarda la riscossione di somme iscritte al ruolo come le sanzioni per violazioni del codice della strada.Laè un incasso di crediti mediante invio di ricevuta elettronica emessa dal creditore alla propria banca, la quale predispone le ricevute bancarie e crea l’incasso mediante l’invio delle ricevute in forma elettronica alla banca domiciliataria, dove il debitore effettuerà il pagamento.consiste in un incasso di crediti sulla base di un ordine preventivo e permanente di addebito certificato dal debitore alla propria banca a favore della banca del creditore; è usato per il pagamento delle fatture per i consumi bimestrali di gas o luce.