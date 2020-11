Spa - aumenti di capitale sociale

SpA: aumenti di capitale socialeGli aumenti possono essere gratuiti, a pagamento o in forma mista.Gli aumenti gratuiti derivano dal passaggio a capitale sociale di altre parti ideali del netto. Con questi aumenta il capitale sociale ma il patrimonio netto rimane invariato.Non provocano un esborso da parte dei soci perché si utilizzano le riserve:- la riserva legale, per la parte che supera 1/5 del capitale sociale- la riserva straordinaria- la riserva da sovrapprezzo di azioni- la riserva di rivalutazione- eventuali altri riserveRiserva da sovrapprezzo azioni xRiserva straordinaria xCapitale sociale xAzionisti c/sottoscrizione xRimborso spese su azioni xGli aumenti a pagamento comportano un afflusso di nuovi mezzi finanziari e provocano un aumento del patrimonio netto uguale (alla pari) o superiore (sopra la pari) rispetto a quello del capitale sociale.Con l’integrazione orizzontale l’azienda realizza collaborazioni commerciali o industriali con imprese che svolgono la loro stessa attività per espandere la quota di mercato dell’impresa.Con l’integrazione verticale l’azienda si sviluppa assumendo il controllo delle imprese che attuano fasi produttive o commerciali che sono connesse con quelle ad oggetto della propria attività.- versamenti iniziali dei sottoscrittori di almeno il 25% del valore nominale insieme all’eventuale intero sovrapprezzo presso le casse sociali- diritto di opzione -> le azioni devono essere offerte ai soci in proporzione al numero delle azioni che possiedono (numero di azioni nuove/numero di azioni vecchie)- prezzo di emissione -> le azioni possono essere emesse alla pari o sopra la pari rispetto al valore nominale ma non possono superare il valore corrente delle azioni, poiché il sovrapprezzo genera una riserva da sovrapprezzo azioniAzionisti c/sottoscrizione xVersamenti in c/aumenti capitale xRiserva da sovrapprezzo azioni xRiserva interessi di conguaglio xRimborso spesa su azioni xBanca c/c xAzionisti c/sottoscrizione xVersamenti in c/aumenti capitale xCapitale sociale xRimborso spese su azioni xCosti di ampliamento xCosti per aumento di capitale x