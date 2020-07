Sistema economico complessivo

Il sistema economico deve essere considerato nel suo complesso: ciò vuol dire che, per avere una visione d’insieme degli elementi che danno vita alla macroeconomia di un determinato ente (ad esempio lo Stato), è necessario tener conto di tutte le componenti che ne costituiscono domanda e offerta di prodotti e servizi.Bisogna considerare, in poche parole, la sommatoria di domanda e offerta pubbliche e di domanda e offerta private.Se anziché considerare soltanto la produzione di un bene allarghiamo le nostre considerazioni al sistema economico nel suo complesso, ci rendiamo conto che le relazioni coordinate dal mercato sono innumerevoli e riguardano la qualità, oltre che la quantità di merci da produrre, i materiali da utilizzare nella produzione, il numero di lavoratori occupati e la loro specializzazione, il luogo in cui localizzare l'impresa e altre ancora.Poiché le scelte avvengono attraverso il mercato, è importante stabilire se il mercato oltre a porre in relazione soggetti economici indipendenti, è in grado di condurre a un risultato efficiente, vale a dire a un risultato che, scaturendo dalla decisione di individui che perseguono obiettivi tra loro molto diversi (per l'impresa il massimo profitto, per il consumatore la massima utilità), realizzi il più alto livello di benessere per la collettività nel suo insieme.In sintesi, è possibile affermare che l’unico modo mediante cui conoscere il sistema economico nel suo complesso consiste nel tener conto unitariamente di domanda e offerta pubblica e privata (aggregate).