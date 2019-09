Servizi offerti dalle banche

Il deposito dei titoli

Il cambio delle valute estere

Il leasing

cessione

pagamento

Il factoring

Ilè un contratto con cui la banca riceve in consegna valori, titoli di credito e si assume l’impegno a custodirli e restituirli a richiesta. Nelalla banca viene conferito l’incarico di custodire e amministrare i titoli.Le banche acquistano e vendono le valute estere. Il loro cambio indica quanta moneta di un Paese si può acquistare con quella dell’altro, e può essere:: se la consegna della valuta negoziata è immediata;: se la consegna della valuta negoziata è differita.Ilè un contratto avente per oggetto:•Laa un utilizzatore o locatario di beni mobili o immobili da parte di un locatore o concedente (di solito una società);•Ildi un corrispettivo rappresentato da un certo numero di canoni periodici.Ilè un contratto per mezzo del quale la banca acquista da un’impresa i crediti che essa vanta verso i clienti. Si distinguono in:•Il: quando il rischio di insolvenza resta a carico del creditore cedente;•Il: quando il rischio di insolvenza viene assunto dal factor che si sostituisce all’impresa nel tenere i rapporti con la clientela.