Lo sconto

Chi presta una somma di denaro o riscuote un credito in ritardo ha diritto a un compenso che si definisce interesse. In modo analogo, chi paga un debito prima della scadenza ha diritto a un compenso, perché si priva in anticipo della disponibilità di una determinata somma di denaro: questo compenso si definisce sconto.L’importo del debito a scadenza viene detto valore nominale del debito.La somma che viene sborsata anticipatamente – pari alla differenza tra il valore nominale del debito e lo sconto ottenuto dal debitore – prende il nome di valore attuale.In base alle modalità con cui viene calcolato, si distinguono due tipi di sconto. 1. Lo sconto mercantile trova spesso applicazione nelle operazioni di compravendita e consiste in una riduzione percentuale del prezzo della merce. Ricorre quando il contratto prevede due momenti distinti di pagamento a cui corrispondono due diversi prezzi. Per esempio, si stabilisce un certo prezzo di vendita (poniamo 800 euro) per pagamento a una data scadenza e, contemporaneamente, si dà al compratore la possibilità di pagare alla consegna delle merci (pagamento per cassa immediata) o entro pochi giorni dalla consegna (pagamento per contanti o a pronti), beneficiando di un determinato sconto.L'espressione «regolamento a 90 giorni dalla data della consegna, sconto 2% per pagamento per cassa immediata» significa che il compratore può scegliere tra:• pagare il prezzo pieno delle merci (800 euro) tra 90 giorni;• pagare, alla consegna, il prezzo delle merci diminuito della percentuale di sconto mercantile del 2% (€ 800 – 2% di 800 = € 784).Lo sconto mercantile si calcola senza tener conto del tempo, anche se è evidente che il tasso percentuale di sconto sarà tanto più elevato quanto maggiore è il tempo di anticipo rispetto alla scadenza pattuita.Altre volte, poi, lo sconto mercantile viene espresso indicando una doppia percentuale o, meglio, due percentuali successive. Per esempio, se è previsto uno sconto del 5% + 4%, non si calcolerà uno sconto del 9%, ma si applicherà il 5% sul pieno e, sull'importo al netto del primo sconto, si calcolerà lo sconto del 4%.2. Lo sconto commerciale tiene conto del tempo di anticipo ed è calcolato sul valore del debito a scadenza: infatti, è direttamente proporzionale al tasso, al tempo e al valore nominale del debito.Lo sconto commerciale si calcola sul valore nominale del debito, in base a un certo tasso e al tempo di anticipo. Adottiamo i seguenti simboli:•C = valore nominale del debito;•r = tasso percentuale annuo di sconto (relativo a un capitale di 100 euro pagato con un anno di anticipo);•t= tempo di anticipo espresso in anni;•Sc = sconto commerciale calcolato sul debito C.Lo sconto commerciale pagamento di C con un anno di anticipo può essere ottenuto impostando la seguente proporzione:100 (valore nominale del debito) : r (sconto) = C (valore nominale del debito) : Sc (sconto)Da cui: Sc = C * r/100 sconto commerciale per un anno di anticipo.Per t anni di anticipo, poi, lo sconto sarà t volte quello relativo a un anno, per cui la formula generale dello sconto commerciale è la seguente:Sc = C * r * t/100Se il tempo fosse espresso in mesi o in giorni, sarebbe necessario sostituire il denominatore con 1.200, 36.500, 36.600, 36.000.