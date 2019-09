Credito – credito al consumo, mutuo e sconto bancario

Credito al consumo

Il mutuo

Lo sconto bancario

Ilè un’operazione attiva, dal momento che la banca incassa gli interessi. Può essere richiesto per finanziare: alle famiglie i consumi, e alle imprese gli investimenti per le attività produttive. In funzione del tempo di garanzia richiesta può essere:: da garanzie personali (fideiussione) o reali (come l’ipoteca su un bene mobile o immobile);: quando è privo di garanzie specifiche e la banca concede il credito facendo affidamento sulle doti personali del cliente.L’apertura del credito può essere:: se il cliente utilizza il credito una sola volta;: nel quale la banca autorizza il cliente a prelevare dal suo conto con saldi a debito fino all’importo stabilito.Persi intende la concessione di credito sotto forma di finanziamento o di altra facilitazione finanziaria a favore di una persona che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta. Vengono accordati per importi limitati a: lavoratori dipendenti che dispongono di un reddito fisso o a professionisti con un buon giro d’affari. L’importo può raggiungere i 10.000 – 15.000 €. L’istruttoria per la valutazione della somma da concedere si basa sul reddito del richiedente e sulla sua certezza e moralità. Chi richiede il prestito deve presentare una documentazione: i lavoratori dipendenti presentano la busta paga o il CUD; lavoratori autonomi presentano l’ultima dichiarazione dei redditi, la copia dei versamenti IVA o la Camera di commercio; alle persone sposate viene richiesta la documentazione del regime patrimoniale dei coniugi.Ilè una forma di credito che ha per oggetto il prestito concesso da una banca; per la concessione del mutuo viene richiesta una garanzia costituita da un’ipoteca su un bene immobile. I classici tipi di mutuo sono:•Il: destinato all’acquisto di un immobile, la garanzia offerta è l’immobile acquistato;•Il: destinato a imprenditori edili per la costruzione di un edificio, la garanzia offerta è lo stato di avanzamento lavori;•Il: destinato a imprenditori agricoli per l’acquisto di terreni o per l’esecuzione di miglioramenti fondiari, la garanzia è il fondo rustico.differiscono per: il tipo di saggio applicato, la durata e il tipo di garanzia. Il saggio applicato può essere fisso o variabile. La durata può essere da pochi anni fino a 30 anni e oltre. La garanzia è l’ipoteca di primo grado su un immobile. L’importo massimo erogabile dipende dal valore del bene dato in garanzia, di solito i mutui possono coprire fino all’ 80 – 90 % del valore risultante dalla perizia dell’immobile. L’iter per ottenere un mutuo inizia con il deposito della documentazione necessaria (domanda) presso la banca. L’istruttoria si conclude con un contratto davanti al notaio (atto di mutuo), il notaio scrive l’ipoteca. Le spese di istruttoria, della perizia, del notaio e le imposte sono a carico di chi ha richiesto il mutuo. L’immobile deve essere assicurato contro l’incendio a spese del debitore. La concessione del mutuo dipende dal reddito e dall’età del mutuatario. In caso di mancato o ritardato pagamento di alcune rate il bene viene pignorato.Loè il contratto con il quale la banca anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione del credito stesso. Si ottiene dalla differenza tra l’intero importo del credito ceduto e l’importo che la banca ha anticipato. La banca accetta per lo sconto cambiali nelle loro diverse forme.