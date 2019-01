Il ROE ed altri indici economici

Il rendimento economico si misura mediante il calcolo di un indice di redditività chiamato ROE( rendimento del capitale proprio), il ROE è dato dal rapporto percentuale fratto l’utile netto d’esercizio e il capitale proprio :

utile d’esercizio diviso capitale proprio , e il risultato si moltiplica per 100.

Per stabilire se il rendimento del capitale investito dal titolare o dai soci è adeguato occorre confrontare il risultato ottenuto con il rendimento percentuale ,che l’imprenditore potrebbe ottenere utilizzando lo stesso capitale in altre forme di investimento .

A parità di risultato , quindi, la valutazione risulta ,positiva o negativa, in relazione all’andamento dell’investimento finanziario.

Indice di capitalizzazione

La capitalizzazione di un’azienda si ottiene dal seguente rapporto:

capitale proprio diviso capitale di credito

Da ciò si può determinare se l’azienda si dice capitalizzata ,cioè quando il risultato è uguale o maggiore di 1.

Se è uguale a 1 la situazione è stabile, ma da migliorare , mentre se è maggiore di 1 l’azienda è ben capitalizzata.

Nel caso contrario l’azienda è sottocapitalizzata e la sua struttura patrimoniale non è equilibrata , per tanto occorre intervenire per riportare il rapporto sopra l’unità.

Altri indici per controllare la situazione patrimoniale di un’azienda sono:

• L’ indice di copertura globale: capitale proprio + debito medio, il risultato diviso le immobilizzazioni;

• L’indice di disponibilità : attivo circolante diviso debito a breve.