Mercato – Scambio e tipi di mercato

Il meccanismo dello scambio

Il luogo dello scambio

Il luogo della concorrenza e della specializzazione

Il ruolo dello Stato

Tipi di mercato

Fin dall’antichità chi aveva merci in abbondanza era disposto a cederne di più in cambio di altra merce di cui invece era carente, infatti era intuita la maggior utilità di una merce rara rispetto a una disponibile in quantità elevata. La differenza tra l’unità marginale del bene ricevuto e quella del bene ceduto (surplus o rendita del consumatore) è l’incentivo che spinge ad effettuare lo scambio.Gli individui per soddisfare l’esigenza d scambiare i beni si incontrano in un luogo: il. Oggi, però, l’incontro tra compratori e venditori non avviene necessariamente in un luogo fisico, anche perché in molti casi è superfluo esibire il prodotto offerto (si vende su Internet). Quindi, il mercato di un bene è costituito dall’incontro della domanda e dell’offerta, ovunque siano ubicati i compratori, i venditori e le merci.Solo chi è specializzato riesce a competere nel mercato con gli altri produttori, perché offre quel bene di migliore qualità a prezzi contenuti. L’azione di produzione di tutti gli imprenditori in regime di concorrenza, ciascuno specializzato nel suo settore, determina una riduzione dei costi di tutti i beni e quindi l’interesse individuale conduce alla realizzazione di un interesse comune.“Pur agendo in modo egoistico, i consumatore e i produttori, come se fossero guidati da una mano invisibile, determinano risultati ottimali per la società nel suo complesso” (ottimo sociale); questo è il principio essenziale dell’economia classica fondato sul mercato descritto da Adam Smith.Il compito dello Stato è quello di garantire un’effettiva concorrenza fra le imprese, ma a volte questo non è sufficiente; infatti regolarmente assumiamo al fallimento del mercato. Quindi lo Stato deve intervenire e mettere in atto politiche economiche in grado di far ripartire l’economia.Ci sono due tipologie di mercato: ile quello del. La domanda delle merci è esercitato dalle famiglie mentre l’offerta è esercitata dalle imprese; per il mercato del lavoro vale il contrario.Ilha per oggetto beni necessari a soddisfare i bisogni principali delle famiglie. Vi è il mercato dei beni intermedi in cui la domanda e l’offerta sono esercitate dalle imprese. Il mercato delle merci può essere definito territorialmente e definito in: locale, nazionale e mondiale. Secondo le qualità trattate si può distinguere il mercato all’ingrosso e al dettaglio.Ilha per oggetto il lavoro umano il quale è la fonte del sostentamento delle famiglie ed è il fine del sistema economico.