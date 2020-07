I rendimenti di scala

In un'ottica di lungo periodo gli effetti di una variazione di tutti i fattori produttivi impiegati sulla quantità di merci ottenute può dare risultati differenti:• quando il prodotto cresce in misura proporzionale all'aumento dei fattori impiegati diciamo che la produzione avviene con rendimenti di scala costanti:• quando il prodotto cresce in misura più che proporzionale alla crescita dei fattori produttivi diciamo che la produzione avviene con rendimenti di scala crescenti:• quando il prodotto cresce in misura meno che proporzionale all’aumento dei fattori produttivi impiegati diciamo che la produzione avviene con rendimenti di scala decrescenti.Così, se raddoppiando tutti i fattori produttivi anche il prodotto raddoppia, i rendimenti di scala sono costanti; se raddoppiando i fattori produttivi il prodotto cresce più del doppio, i rendimenti di scala sono crescenti; se invece, nelle stesse condizioni, il prodotto cresce meno del doppio, i rendimenti di scala sono decrescenti.Supponiamo che la produzione di filato avvenga attraverso l’impiego di una macchina che comandata da un lavoratore, è in grado di produrre 1000 bobine di filo al giorno. Se aggiungendo un secondo impianto al quale lavora un secondo operaio la produzione del filato cresce a 2000 bobine, i rendimenti di scala sono costanti. Se invece, nelle stesse condizioni, fosse possibile ottenere più di 2000 bobine, la produzione avverrebbe a rendimenti di scala crescenti, mentre se le bobine ottenute fossero meno di 2000 si parlerebbe di una produzione con rendimenti di scala decrescenti.