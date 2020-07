Prodotto e prezzo

Il prodotto è l'insieme di beni e dei servizi in grado di soddisfare i bisogni che il cliente può avere e sentire.I prodotti possono essere:- prodotto essenziale-prodotto base-prodotto effettivo-prodotto ampliatoPortafoglio prodotti:-linea di prodotto-ampiezza (numero di linee di prodotto)-profondità (numero di prodotti in ogni linea di prodotto)Le funzioni della marca/brand- identifica il prodotto-offre tutela legale- accresce la fedeltà dell'aziendaLe politiche di prodotto:- riguardante il singolo prodotto(beni e servizi da includere nel prodotto- l'assistenza pre vendita o post vendita)- al portafoglio prodotti(ovvero amento/riduzione ampiezza del portafoglio - incremento/riduzione della profondità del portafoglio - nuovi prodotti)- al numero di marche da utilizzare(unica marca oppure più marche)Il prezzo è il controvalore in denaro richiesto per un bene o servizioCriteri per la determinazione del prezzo:-obiettivi aziendali-costi-prezzo dei concorrenti-valore percepitoLe politiche di prezzo:-scrematura (prezzo elevato per selezionare la domanda)-penetrazione (prezzo basso per avere un elevato numero di clienti)-modifica dei prezzi (sconti, prezzi promozionali, prezzi psicologici, discriminazione dei prezzi)- manovra dei prezzi