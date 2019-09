Offerta e prezzo di equilibrio

L'offerta

Variazioni dell’offerta indipendenti dal prezzo

Variazione dei costi di produzione

Variazione del numero dei produttori

L’elasticità dell’offerta

e = dQ / dP

Il prezzo di equilibrio

Persi intende la quantità di bene che i produttori sono disposti a vendere a un certo prezzo. Essa può essere globale o individuale. L’aumento della curva dell’offerta è opposto a quella della domanda, i prezzi bassi fanno diminuire l’offerta e i prezzi alti la fanno aumentare.La quantitàofferta di un bene può subire variazioni con spostamenti della curva verso destra quindi si verifica un aumento dell’offerta globale, o verso sinistra in caso di diminuzione A prezzo nullo la quantità offerta è uguale a zero e quindi la curva nasce sempre dall’origine degli assi.Lo spostamento può dipendere da:1): i fattori che li fanno variare sono i prezzi delle materie prime, le variazioni del costo del denaro;2)Le variazioni dell’offerta possono essere dovute anche alla speculazione dei produttori, alla guerra, a carestie.L’offerta può essere: elastica o rigida. L’offerta èper i beni non riproducibili (aree edificabili) o per i produttori che richiedono un certo tempo per poter immessi sul mercato.Ilè dato dal rapporto tra variazione percentuale della quantità offerta e variazione percentuale del prezzo:Se il rapporto assume valori superiori a uno si ha l’offerta elastica, quando è inferiore a uno l’offerta è rigida.Sovrapponendo le curve che rappresentano il mercato di un determinato bene, si può notare che la curva della domanda (D) e quella dell’offerta (O) si incontrino in un punto, a cui corrisponde un certo prezzo (P) e una certa quantità (Q). Ciò significa che l’insieme dei compratori è disponibile ad acquistare una certa quantità di un bene e l’insieme dei venditori è disponibile a vendere la stessa quantità. Quindi esiste unche rende uguali la quantità domandata e la quantità offerta.Se il prezzo è più alto di quello di equilibrio si ha un eccesso di offerta. Se il prezzo è inferiore a quello di equilibrio si ha un eccesso di domanda. Si può affermare che il mercato in regime di libera concorrenza tende “naturalmente” verso l’equilibrio.