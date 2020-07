Politica di bilancio

La spesa pubblica comprende:Spesa per consumi (dipendenti pubblici)Spesa per investimenti (infrastrutture pubbliche)Spese per trasferimenti (pagamenti a favore delle famiglie)Spesa per i servizi pubblici essenzialiLe entrate fiscali, o semplicemente tributi (imposte, tasse, contributi) sono prestazioni patrimoniali coattive (obbligatorie).Se aumentano le spese pubbliche, aumenta la domanda aggregata e si adotterà una politica espansiva.Se aumentano le entrate fiscali gli operatori avranno un abbassamento di reddito e quindi la domanda aggregata diminuirà, adattando una politica restrittiva.L’equazione del reddito nazionale può essere quindi così raffigurata:Y=C+I+GY rappresenta il livello complessivo della produzioneC consumi privati, dalle famiglieI investimenti privati, dalle impreseG spesa pubblicaFunzione del consumo keynesianaY=1/(1-c)(I+G)L’equazione ci dice quanto aumenta il reddito nazionale in seguito a un incremento della spesa pubblica: la crescita del reddito, sarà pari all’incremento della spesa pubblica moltiplicato per 1/(1-c). Quest’ultima grandezza è chiamata moltiplicatore ed è tanto grande quanto maggiore è la propensione al consumo.La spesa pubblica nella teoria keynesiana:1. Aumento della spesa pubblica2. Aumento della domanda aggregata3. Aumento del reddito nazionale4. Aumento del consumo aggregato5. Aumento delle vendite delle imprese6. Aumento dei lavoratori impiegati