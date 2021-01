Video appunto: PIL prodotto interno lordo - Nozioni essenziali

PIL - prodotto interno lordo

L’acronimo PIL sta ad indicare “prodotto interno lordo”.Esso è una grandezza che indica il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti in un Paese in un periodo di tempo.Il PIL si calcola prendendo in considerazione 4 fattori principali:: beni durevoli (come le automobili), non durevoli (pane, latte, farina ecc.)e servizi di privati (parrucchieri, estetiste, meccanico ecc.): spesa militare, opere civili (ospedali, autostrade) e costo dipendenti pubblici (pensioni escluse).: imprese, privati (ad esempio le case acquistate dai cittadini) e scorte (cioè prodotti accumulati).: differenza tra costo dei prodotti esportati e importati• Lavoro nero: non essendo misurabile, viene calcolato dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) approssimativamente e aggiunto nel calcolo del PIL.• Compravendita beni usati• Attività illegali• Autoconsumo (produzione autonoma di beni o prodotti che potrebbero essere acquistati in negozio).Gli ultimi tre non sono calcolati, nonostante ciò bisogna considerare che acquistando i materiali per l'autoconsumo, si partecipa comunque all'aumento del PIL.