Microfinanziamenti senza scopo di lucro e critica della micro finanza

Microfinanziamenti senza scopo di lucro e critica della microfinanza

Esistono diverse organizzazioni di microfinanza senza scopo di lucro che concedono piccoli prestiti a privati.BRAC mira a dare potere alle persone e alle comunità che vivono in situazioni di povertà e analfabetismo e a realizzare cambiamenti positivi attraverso programmi economici e sociali.La visione di Accion è quella di costruire un mondo finanziariamente inclusivo in cui ogni individuo abbia accesso a servizi finanziari di alta qualità e a prezzi accessibili.Pro Mujer è un'organizzazione internazionale di microfinanza femminile che fornisce alle donne povere dell'America Latina microfinanza, formazione aziendale e assistenza sanitaria.La libertà dalla fame porta soluzioni innovative alla lotta contro la fame cronica e la povertà. Offre alle famiglie le risorse di cui hanno bisogno per costruire un futuro di salute, speranza e dignità.Kiva è un'organizzazione no-profit con la missione di mettere in contatto le persone attraverso il prestito per alleviare la povertà. Lavora con istituti di microfinanza per fornire prestiti a persone che non hanno accesso ai sistemi bancari tradizionali.La microfinanza si è espansa rapidamente a partire dagli anni '80 ed è stata accettata come metodo efficace per dare potere sia agli individui che alle comunità. Negli ultimi anni, tuttavia, i critici hanno evidenziato alcuni dei problemi associati a questa forma di finanziamento e i complessi fattori socio-economici che possono causare il fallimento di questi programmi. Le critiche sono arrivate da diverse angolazioni. Alcuni sostengono che dietro i programmi di microfinanza ci sono grandi banche e compagnie di assicurazione che la considerano solo come un nuovo mercato e un modo per aumentare i profitti. Altri sottolineano che questi programmi non hanno molto successo nella creazione di piccole imprese prospere nel lungo periodo. Altri critici sottolineano che mentre gli istituti di microfinanza hanno sempre sostenuto di essere autofinanziati, a meno che non ci sia una grande iniezione di fondi governativi o di aiuti, devono applicare tassi di interesse molto alti.