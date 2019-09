Mercato perfetto

Le “deformazioni” del mercato perfetto

La formazione del prezzo nel mercato perfetto

Imprenditori ordinari

Imprenditori incapaci

Imprenditori capaci

P = K -> +/- T = 0

Le condizioni che determinano unasono che il mercato:•Deve essere aperto a tutti;•Deve riguardare prodotti omogenei, confrontabili e sostituibili l’uno all’altro;•Deve essere trasparente, i compratori devono disporre delle stesse informazioni;•Deve essere privo di preferenze.Nelper uno stesso bene in un determinato istante vige un unico prezzo ().Ilnella realtà non esiste; infatti per uno stesso bene, in uno stesso istante, sono pagati diversi prezzi. Il mercato si avvicina sempre più alla perfezione quanto è minore la differenza tra il prezzo minimo e massimo di uno stesso bene.I fattori che rendono imperfetto il mercato reale sono: la presenza di grandi imprenditori e i comportamenti “sleali” degli imprenditori che prevaricano con mezzi illeciti.Per garantire una reale concorrenza tra le imprese e per evitare un eccessivo e pericoloso potere economico da parte di pochi imprenditori, gli Stati si sono dotati di una legislazione antitrust (antimonopolistica e anti - oligopolio).Per il continuo aumento dell’offerta, nel lungo periodo il prezzo tende a diminuire. Gli imprenditori si classificano in:: mediamente dotati di capacità e mezzi, sono la maggior parte degli imprenditori, il loro costo unitario medio di produzione si può definire ordinario;: scarsamente dotati, sono in minoranza, il loro costo unitario medio di produzione è più alto rispetto a quello degli imprenditori ordinari;: ottimamente dotati, sono in minoranza, il loro costo unitario medio di produzione è inferiore rispetto a quello degli imprenditori ordinari.Quando il prezzo di mercato scende per effetto dell’aumento della produzione gli imprenditori che sostengono un costo unitario superiore al prezzo di vendita falliscono.Nel periodo lungo e in condizioni di mercato perfetto, il prezzo di mercato tende a uguagliare il costo unitario medio degli imprenditori ordinari (K) e conseguentemente tende a rendere nullo il profitto: