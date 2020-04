Matematica applicata alle funzioni profitto

Funzioni di due variabili in economia

Funzioni marginali

Come usare l’Hessiana per calcolare punti di sella, massimi e minimi.Definizione di Hessiana: matrice quadrata nxn che include tutte le derivate seconde di una funzione a duevariabili.Data una funzione iniziale in questa forma: z=f (x; y) inizia con il fare le derivate parziali rispetto ad x e rispettoad y, entrambe ovviamente di primo grado.Ricorda che per derivare parzialmente rispetto ad una funzioneche presenta ambo le incognite bisogna considerare l'incognita da non derivare come se fosse una costante eripetere lo stesso procedimento quando si deriva parzialmente la seconda incognita.In seguito porre entrambe le derivate parziali uguali a zero e metterle a sistema, facendo comparire la "y" alprimo membro e tutto il resto al secondo. Risolvere il semplice sistema di due incognite in due equazioni con imetodi conosciuti (sostituzione o comparazione sono quelli più semplici da utilizzare). In questo modotroveremo le coordinate dei punti "critici".• Fare le derivate seconde dei temini xx; xy; yx; yy ed inserirle in una matrice, sostituendo una per voltaal posto di x ed y le coordinate dei punti critici trovati in precedenza.• Moltiplicare i termini "xx" e "yy" e i termini "xy" e "yx", in seguito sottrarre il primo risultato alsecondo.o se il risultato sarà positivo e la derivata di "xx" è positiva allora la funzione presenterà unminimo relativo;o se il risultato sarà positivo e il termine "xx" è negativo la funzione presenterà un massimorelativo;o Se il risultato sarà negativo e il termine "xx" è negativo la funzione presenterà un punto disella.Data una funzione di più variabili, le sue derivate rispetto alle variabili indipendenti da cui essa dipendevengono dette funzioni marginali.• Se la domanda di un bene dipende dal prezzo e dal reddito del consumatore ad esempio, le funzionimarginali saranno le due derivate della domanda rispetto al prezzo ed al reddito.• La funzione marginale del prezzo indica come varia la domanda al variare del prezzo, mentre lafunzione marginale del reddito indica come varia la domanda del bene al variare del reddito delconsumatoreElasticitàElasticità parzialeData una funzione z di più variabili, si definisce grado di elasticità parziale rispetto ad una delle variabiliindipendenti