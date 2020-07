Ipotesi di base

Ogni bene che desideriamo consumare o possedere ci procura una certa soddisfazione o utilità. Per questo, per averlo, siamo disposti a pagare un prezzo.Poiché i nostri bisogni sono molteplici e variegati, desideriamo acquistare diversi beni, e di fatto lo facciamo. La soddisfazione che traiamo dal possesso di quantità aggiuntive dello stesso bene è sempre minore; in termini più tecnici possiamo cioè affermare che l'utilità marginale di ogni unità aggiuntiva di un bene è decrescente.Poiché l'utilità marginale è decrescente, il prezzo che siamo disposti a pagare per avere quantità sempre maggiori dello stesso bene è via via minore: per questo motivo la domanda di un bene è inversamente correlata al suo prezzo. Se il costo delle telefonate diminuisce, siamo più propensi a spendere una parte maggiore del nostro tempo a chiacchierare con gli amici.Le situazioni economiche sono in costante mutamento. Il suddetto mutamento è ottimale solo se consente ad almeno un soggetto di migliorare la propria condizione economica senza che ciò determini il peggioramento della condizione economica di nessun altro.L’utilità marginale è decrescente perché, tanto più si è ricchi, tanto è maggiore la somma che sarà necessario aggiungere al reddito per implementare l’utilità di colui che ne è il proprietario. Al contrario, il povero può aumentare la propria utilità in modo più rapido ed efficiente.