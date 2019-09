Inflazione della moneta

Effetti dell’inflazione

La teoria quantitativa

MV = PQ

P = MV / Q

Pa = 1/P = Q / (M * V)

Il valore della moneta è il simbolo di una certa quantità di beni e servizi che si possono acquistare. L’della moneta è la diminuzione di questo potere d’acquisto, mentre laè il processo opposto.Ilè l’incremento dei prezzi in percentuale. Iltrasformato su base annua dà il tasso tendenziale. Il tasso effettivo (o reale) si ottiene sommando gli incrementi mensili di dodici mesi consecutivi.Il calcolo dell’inflazione viene effettuato ogni mese dall’ISTAT sulla base del rilievo dei prezzi al consumo di un elemento di beni e servizi individuato per legge.L’dei prezzi si riferisce alle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extra agricolo); è usato per adeguare periodicamente i valori monetari.L’(o lieve, fino al 2 – 3 %) è ritenuta normale in un sistema economico in espansione; l’è sintomo di un serio malessere dell’economia o della società dovuto a fatti gravi.Con l’inflazione diventeranno più poveri coloro che percepiscono un reddito fisso (pensionati, lavoratori dipendenti): quando i prezzi aumentano possono acquistare una quantità inferiore di beni e servizi; anche i risparmiatori saranno danneggiati perché in futuro acquisteranno di meno e spenderanno di più. Diventeranno più ricchi coloro che percepiscono redditi variabili (liberi professionisti, commercianti), i quali possono adeguare compensi e listini prezzi al tasso di inflazione mantenendo invariato il loro reddito reale.Quando i prezzi diminuiscono (deflazione), diminuiscono i ricavi delle attività produttive, le imprese sono costrette a chiudere e a licenziare e quindi a ridurre il reddito disponibile dei consumatori.Secondo la teoria quantitativa, l’influenza della moneta dipende dalla proporzionalità tra. Dove: M = quantità di moneta scambiata; V = velocità di circolazione della moneta; P = livello generale dei prezzi; Q = quantità delle merci scambiate.Ilè:. Essa aumenta quando a un incremento di MV non corrisponde, in maniera proporzionale, una crescita della quantità di beni scambiati (Q).Ilè l’inverso del livello generale dei prezzi:In genere, le cause dell’inflazione sono riferite a: aumento di costi, aumento della domanda, aumento della circolazione monetaria.