Impiego dei fattori produttivi

Q = f (K, L)

Fattori variabili e fissi

Fattori limitazionali, sostituzionali e alternativi

Fattori limitati e illimitati

Le leggi della produzione

Per ottenere il massimo profitto l’imprenditore può agire su due fattori:•Il(o dei soci), detto anche capitale “di rischio”;•Ildi qualsiasi genere (dipendente, direttivo).La diversa combinazione di questi due fattori determina una funzione di produzione:( Q = quantità di produzione; K = capitale; L = lavoro).della produzione sono quelli che possono generalmente aumentare nel breve periodo, in quanto si possono aumentare regolarmente. Invece isono quelli che non si possono agevolmente aumentare in quanto richiedono tempi lunghi e ingenti investimenti di capitale e lavoro, essi si possono aumentare a scatti.Quindi, per aumentare la produzione, l’imprenditore può agire:•Nel: aumentando l’impiego dei fattori variabili;•Nel: aumentando anche l’impiego dei fattori fissi.sono quelli che non possono essere sostituiti con altri che devono essere assolutamente impiegati nel ciclo produttivo. Isono quelli che si possono parzialmente sostituire tra di loro, ma che devono essere sempre impiegati insieme. Isono quelli che si possono sostituire tra loro, ma la sostituzione non può che essere totale.sono quelli che si possono acquistare sul mercato senza particolari limitazioni e che possono essere aumentati a piacimento. Invece isi possono aumentare solo in parte, come nel caso dei beni non riproducibili (terra, risorse naturali).I fattori della produzione possono essere impiegati nelle giuste proporzioni tra di loro, alterando queste proporzionalità la combinazione dei fattori produttivi non sarebbe ottimale e si avrebbero effetti negativi sull’efficienza aziendale.Dalla legge generale delle proporzioni definite sono ricavate le leggi del minimo e della produttività decrescente.Secondo la, gli incrementi di produzione che si ottengono aumentando l’impiego dei fattori produttivi variabili sono condizionati dal fattore disponibile in minima quantità.Secondo la, aumentando l’impiego di un fattore produttivo variabile, si ottengono incrementi di produzione via via decrescenti.