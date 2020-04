La girata

Dato che è un titolo all'ordine, la cambiale e i diritti in essa incorporati vengono trasferiti generalmente mediante la girata. La girata è l'atto con il quale una persona, detta girante, trasferisce a un'altra detta giratario, la titolarità della cambiale e tutti i diritti a essa inerenti.Il primo girante è sempre il beneficiario della cambiale; possono poi intervenire altre girate fino a quando, alla scadenza, sarà l'ultimo giratario a presentare il titolo al debitore per ottenerne il pagamento.La girata (che deve essere annotata sul retro della cambiale e sottoscritta dal girante) deve essere incondizionata e non può essere effettuata per un importo parziale: non è quindi possibile girare una cambiale da 3.000 euro per l'importo di 2.000 euro. Inoltre, ogni girante è responsabile del pagamento nei confrontí del proprio giratario e di tutti i successivi possessori del titolo.La girata può essere di due tipi:1.girata propria;2.girata impropria.La girata propria è l'atto mediante il quale il girante trasferisce a terzi la cambiale e, con questa, tutti i diritti in essa incorporati.Esistono due forme di girata propria, e precisamente:•la girata in pieno, che contiene l'indicazione del nome del giratario, cioè la persona che diventa il nuovo legittimo possessore del titolo. La forma generalmente utilizzata è «E per me pagate al signor... », seguita dal nome del giratario, dal luogo e dalla data della girata e dalla firma del girante;• la girata in bianco, che contiene soltanto la firma del girante senza indicazione del giratario.In questo modo la cambiale, da titolo di credito all'ordine, si trasforma in titolo al portatore e il giratario, che non compare sul retro, potrebbe trasferirla mediante semplice consegna, senza obbligarsi cambiariamente (cioè senza firmarne la successiva girata a un ulteriore nuovo beneficiario).Ma non sempre l'intenzione del girante è quella di trasferire la proprietà della cambiale e i diritti in essa incorporati.La girata impropria non trasferisce la proprietà della cambiale, ma comporta solo la costituzione di particolari diritti su di essa a favore del nuovo possessore; oppure conferisce particolari incarichi al soggetto a cui il titolo viene materialmente trasferito.I due tipi di girata impropria più comuni sono i seguenti:• la girata per l'incasso, con la quale l’ultimo possessore conferisce ad altri, generalmente una banca, l'incarico di provvedere all’incasso della cambiale, con l'obbligo di versargli la somma riscossa, al netto di eventuali compensi concordati. La girata per l'incasso viene effettuata scrivendo sul retro dell'effetto la clausola «Per me pagate alla Banca...valuta per incasso», seguita dalla data e dalla firma del girante;•la girata in garanzia, mediante la quale il girante conferisce al giratario soltanto un diritto di pegno sulla cambiale, cioè dà la cambiale in garanzia di un suo debito.Il giratario “in garanzia" non diventa titolare dell'effetto e non può cederlo ad altri, ma può solo esigerne il pagamento alla scadenza nel caso in cui il girante che glielo ha ceduto in garanzia non abbia mantenuto l'impegno di pagare il debito che aveva nei suoi confronti.La girata in garanzia si effettua scrivendo sul retro la clausola «Valuta in garanzia» seguita dalla data e dalla firma del girante.