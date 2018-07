Enti pubblici e enti no profit

Gli enti pubblici e gli enti no profit

Come si procurano i mezzi necessari?

Che cos'è il sistema tributario?

Come si pagano le imposte?

Che cosa sono gli enti no profit?

Gli enti pubblici sono istituti specializzati nella produzione di servizi pubblici, o beni collettivi.Questi enti pubblici sono lo Stato e la Pubblica Amministrazione, ovvero le Regioni, i Comuni, l'INPS, l'INAIL e l'ASL.Questi enti se li procurano attraverso i tributi, quindi attraverso le famiglie e le imprese, attraverso:- la riscossione di proventi;- la vendita o gli affitti di immobili pubblici e privati;- i prestiti.Il sistema tributario è l'insieme dei tributi vigente delle norme che li disciplinano.Il soggetto che ha obbligato a pagare le tasse si chiama contribuente.Il sistema tributario si basa su:- i tributi erariali, ovvero le tasse pubbliche allo Stato;- i tributi locali, ovvero le tasse alle regioni e ai comuni.Esistono tre tipi di tributi: le imposte, le tasse e i contributi.Le imposte si pagano mediante:- autotassazione, in cui il contribuente calcola personalmente le imposte da pagare ed esegue il versamento;- sostituto d'imposta, in cui le ritenute fiscali sono trattenute alla fonte versata alla Pubblica Amministrazione.Gli enti no profit sono enti che operano senza scopo di lucro, ovvero senza profitto, si tratta di aziende che non prevedono profitto.Gli elementi comuni degli enti non profit sono:- il perseguimento di finalità socialmente rilevanti e di pubblica utilità;- la mancanza di finalità di lucro e di distribuzione di utili;- la natura privatistica;- l'impiego di tutte le risorse per la realizzazione del proprio scopo.Gli enti non profit possono essere strutturati in diverse forme giuridiche:- associazioni riconosciute;- associazioni non riconosciute;- fondazioni;- comitati;- organizzazione di volontariato;- cooperative sociali;- organizzazioni non governative;- associazioni di promozione sociale.Alcuni esempi degli enti non profit sono:- AVIS;- UNICEF;- enti religiosi;- enti di soccorso.