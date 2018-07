La costituzione delle imprese individuali: costi di impianto e acquisto di azienda funzionante con avviamento

Dopo aver raggruppato tutti i conferimenti iniziali, prima ancora di avere un’impresa funzionante, è necessario sostenere costi fiscali, oneri dovuti a stipulazioni di contratti di fornitura o costi amministrativi (dovuti per esempio a notai, consulenti vari). Questi costi non riguardano la sola fase iniziale dell’azienda, ma riguarda più anni: questi sono chiamati costi d’impianto, che quindi possono essere considerati immobilizzazioni immateriali* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):Rilevazione costi d’impianto- non soggette a IVA(D) Costi di impianto(A) Denaro in cassa- soggette a IVA(D) Costi di impianto(D) IVA a ns credito(A) Debiti v/ fornitori

Invece che apportare beni in denaro e in natura, l’imprenditore potrebbe trovare conveniente apportare un’azienda funzionante. In questo caso oltre a rilevare il valore materiale dell’azienda c’è anche il valore di avviamento, ovvero un maggior valore perché caratterizzata da maggior redditività. L’avviamento è il valore dato dalla differenza del prezzo di cessione e del valore netto corrente del complesso ceduto (il cui valore è dato dalla differenza delle attività cedute e delle passività cedute

* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):

Acquisto di un’azienda funzionante

(D) Fabbricati

(D) Attrezzature

(D) Merci c/apporti

(D) Crediti v/ clienti

(D) Avviamento

(A) Mutui passivi

(A) Debiti v/ fornitori

(A) Venditore c/ cessione

Pagamento dell’azienda acquistata

(D) Venditore c/ cessione

(A) Banca c/c