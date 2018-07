Acquisto di servizi e parcelle per professionisti

Oltre ad acquistare beni materiali è frequente acquistare anche servizi e prestazioni da terzi fornitori. Anche in questo caso le operazioni che si svolgono vengono registrate in Partita Doppia a partire dal documento originario, tra cui possono esserci fatture, note, parcelle e quietanze.* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):Rilevazione di fatture di servizi con IVA(D) Spese telefoniche(D) IVA a ns. credito(A) Debiti v/ fornitoriRilevazione di fatture di servizi senza IVA(D) Premi di assicurazione(A) Debiti v/ fornitoriTra questi servizi è frequente trovare compensi che spettano a categorie di professionisti, come avvocati, commercialisti e ingegneri. Nel caso in cui si verifichi questa situazione il documento originario non sono le fatture ma parcelle che differiscono perché:- la parcella contiene la ritenuta fiscale che il cliente fa al professionista al momento del pagamento sulle prestazioni di lavoro autonomo, la cui ritenuta corrisponde al 20%. Le somme trattenute devono quindi versate all'Erario entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state pagate- il contributo alle casse di previdenza, ovvero contributi per i soggetti iscritti in albi professionali addebitano alla Cassa di previdenza e assistenza, pari al 4% nel caso di commercialisti e ragionieri professionisti.La parcella è così formata:importo delle consulenze+ 4% delle consulenze per contributo alle casse di previdenza= imponibile IVA+ IVA 22% su imponibile IVA= Totale a debito- ritenuta fiscale del 20% su consulenze= importo netto da pagare* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):Registrazione della parcella(D) Consulenze(D) IVA a ns. credito(A) Debiti v/ fornitoriRegistrazione del pagamento della parcella(D) Debiti v/ fornitori(A) Banca c/c(A) Erario c/ ritenute operateRegistrazione versamento delle ritenute sulla parcella(D) Erario c/ ritenute operate(A) Denaro in cassa