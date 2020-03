Condizioni di pagamento

Sia l'importatore che l'esportatore desiderano negoziare le condizioni di pagamento più favorevoli: mentre gli importatori vogliono ritardare il pagamento il più a lungo possibile, gli esportatori vogliono ricevere il pagamento il più presto possibile. Le condizioni di pagamento più comuni sono le seguenti: Pagamento anticipato (o in contanti in anticipo): l'esportatore spedisce la merce solo dopo che l'importatore ha pagato.Ad esempio, con CV/0 (Cash With Order) l'importatore paga al momento dell'ordine. Il pagamento anticipato offre all'esportatore il massimo grado di protezione e può essere richiesto ai primi acquirenti la cui affidabilità creditizia è sconosciuta o i cui paesi si trovano in difficoltà finanziarie. D'altra parte, è l'opzione meno interessante per l'importatore perché crea problemi di liquidità e rischia di ricevere merce di scarsa qualità o non corretta, o addirittura di non riceverla affatto.COD (Cash On Delivery) - l'importatore paga quando riceve la merce. Acconto - l'importatore paga una parte del costo totale al momento dell'ordine della merce e il resto per un certo periodo di tempo. Conto aperto - l'opposto del pagamento anticipato. L'importatore può pagare periodicamente, mensilmente o ogni sei mesi, per esempio. Questa opzione è la più vantaggiosa per l'importatore e di conseguenza il rischio più elevato per l'esportatore.