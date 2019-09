Concetto di produzione

La produzione di beni materiali

Trasformazione della materia

Trasporto nello spazio

Trasporto nel tempo

La produzione di beni non materiali

I settori della produzione

Settore primario

Settore secondario

Settore terziario

Persi intende l’impiego di bei e servizi come fattori della produzione per ottenere altri beni materiali o servizi di maggior utilità o valore; il concetto di produzione comprende due tipi di attività:•Aumentare l’utilità di beni preesistenti (produzione di beni materiali);•Fornire servizi (produzione di beni non materiali).In molti casi le due attività sono connesse, infatti le imprese che producono beni materiali producono anche servizi inerenti al bene che costituiscono il loro prodotto principale; anche le imprese che producono solo servizi impiegano una certa quantità di beni non materiali per svolgere la loro attività.L’utilità dei beni preesistenti può essere aumentata con operazioni che servono a portare i beni stessi nella condizione, nel luogo e nel tempo in cui sono richiesti; questo concetto di produzione prevede l’utilizzo iniziale di beni materiali e l’esecuzione di operazioni classificabili in:, con lavorazioni tipiche delle attività manufatturiere;, da un luogo originario in cui i beni hanno utilità minore, a un altro luogo in cui l’utilità è maggiore;, non consumando i beni quando la loro utilità è minore e utilizzandoli invece quando la loro utilità è aumentata.Quindi la produzione dei beni materiali comprende le attività volte a: procurare e trasformare i beni naturali, e trasportare, conservare e vendere i prodotti finiti.sono i servizi personali o reali previsti da privati (imprese di servizi) o dagli enti pubblici (lo Stato), per esempio la stima di un fabbricato effettuata da un geometra. In Italia la produzione di servizi dà occupazione a circa il 63% della forza lavoro e costituisce il 60% del prodotto interno lordo, anche grazie al turismo.sono:: l’agricoltura, la pesca, l’estrazione dei minerali; queste attività hanno come risorsa naturale la natura;: l’industria, che comprende le attività manifatturiere e l’edilizia; queste attività trasformano i beni prodotti nel settore primario;: i servizi, comprendono le attività di commercio, trasporti e comunicazione, turismo, libere professioni, prestazioni rese dallo Stato; possono essere servizi resi alle imprese o alle famiglie.