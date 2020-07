Coefficienti tecnici di produzione

È possibile distinguere funzioni di produzione con coefficienti fissi e funzioni di produzione con coefficienti variabili. Nel primo caso il bene può essere prodotto utilizzando i fattori produttivi soltanto in proporzioni determinate e non modificabili, come accade per esempio nell'industria chimica, dove i diversi elementi che formano un composto devono venire mescolati sempre nel medesimo rapporto.Le funzioni di produzione con coefficienti variabili, invece, descrivono processi produttivi nei quali i fattori possono essere sostituiti tra loro. Il medesimo campo, per esempio, può produrre la stessa quantità di grano attraverso l'impiego abbondante di manodopera e una minore quantità di capitale, o alternativamente con l'impiego di elevate quantità di capitale e poca manodopera. I coefficienti di produzione dunque indicano la tecnica che viene impiegata in un determinato processo produttivo. Quando il fattore più utilizzato è il lavoro diremo che la tecnica impiegata è ad alta intensità di lavoro; quando invece il fattore maggiormente impiegato è il capitale diremo che la tecnica è ad alta intensità di capitale.La natura dei rendimenti di scala dipende spesso dal tipo di produzione coinvolto e dallo stato della tecnologia. Essa è importante perché influenza la dimensione ottimale dell'impresa.Se i rendimenti sono crescenti, converrà infatti espandere al massimo le dimensioni produttive, fino ad arrivare al caso limite di una sola impresa presente sul mercato. Se i rendimenti sono decrescenti converrà invece ridurre al minimo le dimensioni produttive, sino ad arrivare a una completa polverizzazione d'impresa. Se infine i rendimenti di scala sono costanti, la dimensione produttiva è irrilevante: per questo motivo tale tipologia di rendimenti è essenziale al fine di assicurare una efficace e benefica concorrenza tra imprese.