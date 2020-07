Caratteristiche e regole delle economie di mercato

A partire dal 1989, con la caduta del muro di Berlino, i Paesi del blocco comunista dell'ex Unione Sovietica e dell'Europa orientale hanno iniziato una lenta e difficile transizione verso l'economia di mercato. Nel precedente sistema l'allocazione delle risorse, ovvero la definizione di cosa, quanto e come produrre, veniva decisa dal pianificatore centrale.Nel sistema di libero mercato, invece, l'allocazione delle risorse è decisa dal mercato stesso, sulla base del prezzo che si forma in risposta alle forze della domanda e dell'offerta.Il fallimento dei sistemi a pianificazione centralizzata è riconducibile alla loro incapacità di tenere adeguatamente conto dei gusti dei consumatori e di realizzare condizioni di efficienza produttiva. Nel sistema di mercato, invece, il desiderio dei consumatori di massimizzare il benessere e quello dei produttori di massimizzare il profitto tendono a generare situazioni di efficienza.Affinché il sistema funzioni bene, tuttavia, occorrono regole che assicurino la massima trasparenza e concorrenza, e istituzioni, come lo Stato, che garantiscano il rispetto di tali regole, e provvedano a integrare o correggere il funzionamento del sistema laddove esso sia incompleto o imperfetto.In generale, dato un insieme di n beni, se indichiamo con UMa1 , UMa₂,...UMan le utilità marginali fornite rispettivamente dai beni 1, 2, ..., n e con p₁, p₂, ..., pn i prezzi dei beni 1, 2, ..., n possiamo ritenere che il consumatore acquisterà ogni bene fino al punto in cui sarà realizzata la condizione:UMa₁/p₁= UMa₂/p₂=…= UMan/pnSiamo così giunti a stabilire che, conoscendo:- i gusti del consumatore;- l’ammontare del suo reddito;- i prezzi dei beni;è possibile determinare quali beni saranno acquistati e le rispettive quantità. I primi due fattori influenzano infatti l'utilità attribuita al bene, mentre l'ultimo determina il costo sopportato per procurarselo.