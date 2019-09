Calcolo finanziario e regimi finanziari

Il calcolo finanziario

Capitale ( C )

Interesse ( I )

Saggio ( r )

Tempo ( t )

I regimi finanziari

Interesse semplice

Interesse composto

Regimi finanziari e interesse semplice

Formule principali

I = C * r * t

C = I / (r * t)

r = I / (C * t)

t = I / (C * r)

Ilè una branca del calcolo aritmetico volta a risolvere quesiti economico – estimativi. È uno strumento che, basandosi sulla teoria dell’interesse, permette di confrontare (sommare o sottrarre) valori riferiti a tempi diversi.Il calcolo finanziario è usato in tutti gli ambiti in cui vi sono movimenti di denaro: nell’attività bancaria, negli investimenti e nel commercio.: bene prodotto e reimpiegato nella produzione, nella forma indifferenziata di moneta differenziata di mezzo tecnico;: è il prezzo d’uso del capitale;: è l’interesse prodotto dall’unità di moneta (euro 1) nell’unità di tempo (1 anno);: giorni/360 o mesi/12 (360 è l’anno commerciale, mentre 30 è il mese commerciale).Ci sono due tipi di- Interesse composto discontinuo anno;- Interesse composto convertibile.Gli interessi che maturano su un dato capitale in un certo tempo non si trasformano essi stessi in capitale, l’interesse non produce a sua volta altro interesse; gli interessi che maturano a determinata scadenza si separano dal capitale e questo rimane immutato nella sua consistenza iniziale.Nella pratica estimativa si utilizza il regime di interesse semplice per tutte le operazioni di durata inferiore a un anno.•L’non può essere più grande del capitale. Esso si ottiene moltiplicando il capitale, il saggio e il tempo:•Ilsi ottiene dividendo l’interesse per il prodotto tra saggio e tempo:•Ilsi ottiene dividendo l’interesse per il prodotto tra capitale e tempo:•Ilsi ottiene dividendo l’interesse per il prodotto tra capitale e saggio: