Business Plan - Analisi

Il business plan è un documento di carattere strategico orientato alla valutazione e fattibilità di un progetto imprenditoriale. È dunque, un’analisi di fattibilità di un determinato progetto ad esempio la costituzione di una nuova struttura ricettiva oppure del lancio di un nuovo prodotto come l’apertura di un centro benessere all’interno di un hotel già esistente o l’aggiunta del servizio catering.Viene destinato ai titolari e ai manager dell’azienda e ai soggetti cui l’impresa si rivolge per chiedere il finanziamento del progetto come enti pubblici, banche, nuovi soci dell’azienda ecc.Deve essere coerente e attendibile, deve contenere le informazioni chiave del progetto cosi da consentire agli interlocutori di conoscere sia le caratteristiche dell’azienda operante, sia di valutare l’effettiva fattibilità del progetto presentato, quindi la convenienza economica ( differenza tra i ricavi e i costi – quali sono i costi di redazione del progetto, quali ricavi esso genera e quale reddito ne consegue) e la convenienza finanziaria (quanto denaro occorre per gli investimenti in termini di capitale fisso e circolante, quali sono i flussi finanziari in entrata del progetto, in quanto tempo è previsto il ritorno dell’investimento -ROI- ecc..).Per trasformare una semplice visione ideale in progetto bisogna porsi, fondamentalmente, 3 domande :a chi offrire i prodotti-servizi (individuazione del mercato obbiettivo/target)che cosa offrire (tipologie di prodotti da offrire ai mercati individuati)come offrire(promozione, distribuzione, pricing)• Deve inoltre, essere scritto in maniera chiara e concisa (non piu di 30-40 pagine, la lettura non deve richiedere troppo tempo e il destinatario deve capire facilmente cosa vuole il proponente).• Deve contenere in apertura una sintesi dei contenuti *Executive Summery* (descrizione dell’azienda, del soggetto, dell’offerta con i punti di forza rispetto alla concorrenza, l’opportunità che l’impresa vuole cogliere, la mission aziendale, i principali risultati economico-finanziari che l’impresa prevede di ottenere e che cosa si chiede al destinatario del business plan) con l’aggiunta dei punti trattati nel documento per consentire una facile invidualizzazione• Deve contenere tabelle e figure illustrative• I dati anagrafici dell’azienda richiedenteLa differenza tra il Business Plan e il Budget o Marketing Plan è per prima cosa, legata al tempo, il business plan ha infatti una valenza a medio termine ( 5 anni) e viene impostato solamente nel momento di bisogno mentre per gli altri due documenti è presente una una frequenza periodica annuale. Il Business Plan, rispetto al Budget, presenta aspetti quantitativi differenti come la proiezione economica e finanziaria per tutto il periodo di riferimento del piano, ma anche aspetti qualitativi diversi come la descrizione del mercato, la definizione pluriennale delle strategie d’impresa ecc..