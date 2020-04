Assegno circolare - Caratteristiche e requisiti

Assegno circolare

L'assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata, la quale si assume l'obbligo incondizionato di pagare a vista a una determinata persona la somma di denaro indicata sul titolo e disponibile presso di essa al momento dell'emissione.L'assegno circolare è un mezzo di pagamento sicuro perché ha copertura garantita: viene emesso dalla banca soltanto dietro versamento della somma corrispondente oppure dietro addebito del relativo importo su un conto corrente bancario.Per ottenere il rilascio di assegni circolari è necessario compilare un apposito modulo (Richiesta di assegni circolari), indicando gli importi e i beneficiari dei titoli.Per ottenerne il pagamento, poi, questi assegni devono essere presentati all'incasso presso una dipendenza (sede, filiale, agenzia) della banca emittente, ma possono anche essere presentati per l'accredito in conto corrente presso qualsiasi altra banca. L'assegno circolare è un titolo formale perché contiene alcuni requisiti essenziali, che sono:1. la denominazione di assegno circolare; 2. la promessa incondizionata di pagare a vista una determinata somma;3. il nome del beneficiario (l'assegno circolare non può mai essere emesso al portatore);4. l'indicazione della data e del luogo di emissione;5. la sottoscrizione dell'istituto emittente. Oltre a questi requisiti (la mancanza di uno dei quali rende il titolo non valido), l'assegno circolare contiene anche:6. l'importo scritto in cifre e in lettere;7. il nome della banca emittente;8. l'importo massimo per il quale ogni assegno può essere emesso;9. un quadro numerico di controllo, con caselle numerate che al momento dell'emissione vengono perforate o annullate in corrispondenza delle cifre significative (decine, centinaia, migliaia di euro, ecc.);10. il numero dell'assegno.I moduli predisposti dalle banche sono in carta filigranata contro le contraffazioni. Per poter emettere assegni circolari a proprio nome la banca deve ottenere un'apposita autorizzazione dalla Banca d'Italia. Le banche che non hanno questa autorizzazione possono essere delegate a emettere assegni circolari per conto di banche autorizzate. L'emissione dell'assegno circolare è gratuita perché la banca ha il vantaggio di poter disporre dei fondi per il tempo che passa tra il momento dell'emissione e quello del pagamento, senza corrispondere interessi.