Gli anticipi e sconti a clienti e crediti insoluti

A volte capita che nei contratti di compravendita si preveda la presenza di anticipi, chiamati anche acconti, rispetto al momento della consegna delle merci. In questo caso il venditore appena riceve l’importo in questione prima di tutto ha un debito verso il cliente per le somme che gli sono state versate, in seguito deve emettere un fattura riguardante l’acconto nei confronti del cliente, e in seguito dovrà emettere un’ulteriore fattura che riguarda le merci con le dovute rettifiche degli importi* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):Anticipo ricevuto(D) Banca c/c(A) Crediti v/ clientiFattura sull’anticipo(D) Crediti v/ clienti(A) Anticipi da clienti(A) IVA a ns. debitoFattura della merce(D) Crediti v/ clienti(D) Anticipi da clienti(A) Merci c/ vendite(A) IVA a ns. debito

È possibile anche che un cliente decida di pagare prima del previsto anche se non previsto dal contratto, in questo caso il venditore riconosce al cliente uno sconto che può essere commerciale o mercantile.

* SCRITTURE CONTABILI (D=Dare) e (A=avere):

(D) Sconti passivi a clienti

(A) Crediti v/ clienti

Se invece il pagamento è dilazionato nel tempo il venditore può prevedere degli interessi impliciti (se determina un maggior prezzo delle merci) o esplicito (se espressamente concordati tra le parti). In questo caso gli interessi saranno esposti o nella fattura stessa o in una fattura successiva o in una nota di addebito

* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):

Liquidazione interessi

(D) Crediti v/ clienti

(A) Interessi attivi v/ cliente

Pagamento fattura e interessi

(D) Banca c/c

(A) Interessi attivi v/ cliente

(A) Crediti v/ clienti

In alcuni casi però può succedere che i crediti non vengano proprio pagati e quindi si presenta la situazioni di crediti insoluti, ma possono essere recuperati integralmente, parzialmente o possono essere totalmente inesigibili.

* Scritture contabili(D=Dare) e (A=avere):

Recupero integrale del credito con interessi e spese dovute al recupero

(D) Banca c/c

(A) Crediti insoluti

(A) Interessi attivi v/ clienti

(A) Proventi diversi

Recupero parziale del credito

(D) Banca c/c

(D) Perdite su crediti

(A) Crediti insoluti

Totale inesigibilità del credito insoluto

(D) Perdite su crediti

(A) Crediti insoluti