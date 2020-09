Analisi del bilancio socio-ambientale

Impresa socialmente responsabile

Bilancio socio-ambientale

È UN RENDICONTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI CHE DIMOSTRA IL RIPARTO TRA GLI STAKEHOLDER DELLA RICCHEZZA PRODOTTA ED EVIDENZIA IL CONTRIBUTO DELL’IMPRESA A FAVORE DEL SETTORE SOCIALE E DELL'AMBIENTE NATURALE

strumento di comunicazione

strumento di programmazione

Criteri

Ripartizione del valore aggiunto

Prospetto di riparto del valore aggiunto

Ammortamenti

Le aspettative degli stakeholders spingono l’impresa a lavorare in modo più socialmente responsabile, assumendo la consapevolezza delle scelte effettuate.→ è quell’impresa che non si limita a perseguire scopi di natura economica, ma che investe nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessateTale responsabilità comprende tre ambiti (top bottom line):1.→ il benessere della comunità dipende dai posti di lavoro2.→ sono importanti le modalità con cui la ricchezza viene ripartita tra la collettività (sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto dei diritti…)3.→ le produzioni non devono danneggiare l’ambientePer un’economia globalmente sostenibile è necessaria unaobbligatoria per:→ le compagnie quotate→ le banche o le compagnie di assicurazioni con almeno 500 unità diorganico che abbiamo superato almeno uno dei seguenti limiti:-attivo pari a 20 milioni di euro;-ricavi netti di vendita e delle prestazioni pari a 40 milioni di euroE’ considerato:● unoperché l’impresa comunica le proprie scelteattirando anche l’attenzione dei clienti, dei finanziatori e degli enti territoriali● unoe controllo perché si programmano le scelte al fine di migliorare l’efficienza dei processi produttiviOltre ai criteri base di redazione del bilancio d’esercizio, il bilancio socio-ambientale segue i principi GRI e GBS, contenuti nella Nota metodologica.: Indicare chiaramente gli stakeholders a cui l’impresa deve tener conto: Fornire indicazioni sulla vision, sulla mission, sul codice etico: Tutti gli stakeholders devono essere coinvolti nel processo di redazione e poter apportare liberamente il proprio contributoPartendo dal Conto economico rielaborato a valore aggiunto si procede a remunerare le parti intervenute:● personale● Pubblica Amministrazione● finanziatori● impresa● collettività- Svalutazione crediti- Risultato della gestione accessoria+ Accantonamenti a fondi rischi e oneri+ Accantonamenti a riserve= Remunerazione per l’impresa+ Remunerazione ai soci (dividendi)+ Remunerazione per il personale dipendente+ Remunerazione netta del capitale di debito (gestione finanziaria)+ Remunerazione alla collettività+ Remunerazione alla PA (saldo tra imposte e contributi in c/es)