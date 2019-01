Beni e bisogni

I bisogni

I beni

Bisogno= soddisfare le proprie necessitàSi classificano in :bisogni primari : il loro soddisfacimento è indispensabile per la sopravivenzaes. nutrirsi, dormire, respirarebisogni secondari : vengono dopo quelli primari e dipendono dal livello di vita raggiunto dall' individuo .es. svago, informazionebisogni individuali : tutti i bisogni sono riferiti ad un singolo individuobisogni collettivi : gli individui appartengono a una comunitàes. giustizia , tutela dell' ordine pubblicoI bisogni vengono soddisfatti tramite i beni e sono :beni materiali : quelli che hanno una consistenza fisica es. cibobeni immateriali : sono quelli che non hanno una consistenza fisica (aria ) e i servizi (trasporti)beni di consumo : soddisfano direttamente un bisogno es. per il consumo di una famigliabeni di produzione : sono utilizzati nella produzione di altri beni o di servizi es. in un aziendabeni durevoli : che durano nel tempo es. macchinaribeni non durevoli : si distruggono al momento del consumo es. la benzinabeni semplici : usati singolarmente e in modo autonomo es. una biciclettabeni complementari : sono quelli che devono essere usati insieme es. automobile benzinabeni succedanei : sono quelli che possono sostituire un altro bene nel soddisfare un bisogno es. l'orzo e il caffè