Il sistema di Munsell

Il sistema Munsell È un sistema di notazione cromatica, fondato sulla sintesi sottrattiva che rappresenta l'organizzazione spaziale dei colori, in una struttura ad albero. L'albero del colore è la denominazione che corrente attribuita al solito di Munsell per via del suo aspetto organico. Nel solido Munsell ogni sezione orizzontale costituisce un piano di chiarezza costante nel senso che tutti i colori in esso contenuti producono la stessa sensazione di luminosità.Ogni semi sezione verticale rappresenta invece un piano di tinta costante e ogni superficie cilindrica coassiale all'asse viene utile, forma un piano di saturazione costante. La chiarezza di un grigio è espressa dalla sua distanza dal nero; quella di un colore è espressa dalla chiarezza del grigio equivalente. Essa è specificata da un numero seguito da una barra: il nero a chiarezza =0, il bianco a chiarezza =10. La saturazione è espressa dalla distanza dell'asse dei neutri; poiché i colori la pre presentano diversi gradi di saturazione, il sistema cerca di avvicinarsi il più possibile alla realtà percettiva attribuendo a ciascuna tinta un diverso numero di passaggi di saturazione. Il valore di saturazione è dato da un numero preceduto da una barra; i colori neutri hanno saturazione =0. Il cerchio delle tinte è suddiviso in 40 intervalli percettivamente uguali; una tinta è rappresentata dalla posizione del cerchio ed è specificata mediante un'annotazione alfa numerica; la completa notazione muscle per un colore cromatico è descritta simbolicamente: HUE VALUE/ CROMA (H V/C)