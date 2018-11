La segmentazione del mercato

Gli assi

Visto che... -tg – mercati … la marca deve: soddisfare i loro bisogni, risolvendogli i problemi ed ampliando i desideri.Oggi scelta difficile!È la comunicazione che differenzia il prodotto dalla concorrenza donandogli un'identità facilmente riconoscibile.L'azienda quindi:-segmenta i propri consumatori in base a caratteristiche simili che li differenziano da altri;-ogni segmento costituisce un target group.Perché?. Per ideare prodotti adeguati;. Per comunicarli efficacemente;. Per diversificare i messaggi: veicoli e mezzi – contenuto e forma.Bisognerà conoscere scopi e motivazioni del comportamento del tg.Che possono essere conce ed inconsce ovvero relazionali o emotive.La grande "mappa"!I tratti "morbidi": cultura, maleducazione, riflessione, affetto, emozioni, amore, eleganza, aspetto.I tratti "cupi": contenuto sociale, competizione, forza, razionalità, ricchezza, lavoro, sport, piacere.Le logiche di posizionamento:Centrali femminili--->centrali maschiliMeno duri - più morbidi: individuai quasi esclusivamente donne, le massaie più tradizionali, l'angolo del focolare domestico.Meno duri meno morbidi: individui, uomini e donne, anziani, poveri, emarginati, culturalmente sprovveduti, non partecipano alla società.Meno morbidi più duri: marito della massaia tradizionale.Più morbidi più duri: individui, uomini e donne, l' elite della società italiana, coloro che agiscono da trend setter per la popolazione.Macroare ClusterGiovani = liceali, delfini, spettatoriCentrali femminili = commesse, colleghe, raffinate e massaieCentrali maschili = esecutori, organizzatoriStili superiori = arrivati, impegnatiStili marginali = avventati, appartate, accorte.