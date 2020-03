Segno del colore

Il segno-colore

Il segno-colore non viene usato per individuare gli oggetti e contorni ma per darci informazioni sulle loro superfici. La psicologia della percezione distingue tre aspetti, la tonalità, il colore vere proprio, la saturazione, che dà la misura della lontananza del grigio, la luminosità. L’impatto visivo del colore è più forte della tessitura in bianco è nero e assume la funzione di evidenziazione ho quella espressiva o quella di intensità emotiva di coinvolgimento.Le tecnicheLe tecniche sono determinanti per l’effetto la resa espressiva e quindi anche comunicativa di un testo. Ognuno di questi modi è un diverso linguaggio modo di trattare l’immagine, di sottolineare determinati aspetti o altri.Uso delle inquadratureIl fumetto usa tutte le tecniche di inquadratura presenti nella fotografia e nel cinema, le utilizza per esprimere movimento. Rende quindi l’inquadratura funzionale alla narrazione; l’inquadratura obliqua e quella verticale possono comportare un maggior coinvolgimento: per esprimere l’azione si usa piuttosto l’obliquità; l’ortogonalità è la quiete, la stabilità, la diagonali ta è il movimento e l’instabilità. Il movimento viene infatti rappresentata attraverso i segni di movimento: linee spirali, che servono anche a rappresentare il tempo. Il fumetto riesce a rappresentare una durata e lo fa proprio grazie ai segni di movimento rappresentante. Il connettivo temporale che tiene insieme le figure, quindi il tempo stesso all’interno dell’immagine.