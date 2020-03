Pubblicità nell’epoca del web

La pubblicità nell’epoca del web

Il videoclip

I media non sono più realtà separate: la multimedialità combina insieme le caratteristiche di più media, di più sistemi comunicativi. Di qui la nascita di nuove forme di comunicazione; Internet del resto è un ambiente comunicativo che trasforma le forme a cui eravamo abituati.Anche il videoclip è un testo audiovisivo ibrido e di breve durata, tre o cinque minuti, in cui la texture visiva si ritaglia dentro un testo sonoro e viceversa.Il videoclip mira alla promozione di brani musicali, il brano musicale è il prodotto pubblicitario che viene fatto oggetto di ritaglio, operando una visualizzazione della musica leggera, rock, pop eccetera: sta in ciò la sua ragion d’essere e la sua strategia enunciativa. Tra fenomeno sonoro e fenomeno visivo si crea un processo di interazione che li altera. Le diverse strategie non c’è attive hanno dato luogo alla classificazione delle diverse forme espressive utilizzate dei videoclip e a diverse tipologie possibili: La performance, incentrata sull’attività spettacolare del cantante o del gruppo e sulla sua messinscena; laforma racconto, una sorta di micro film che può andare dal realismo al fantasy; la forma concettuale, che procede per metafore visive, per associazione di climatiche, lavorando sull’ambiguità. Il suo contesto è costituito dalla cultura musicale e iconografica dei soggetti della produzione musicale, cantanti e gruppi.Il videoclip è caratterizzato da una sintassi frammentata, retta da un montaggio serrato, fratto e con continui balzi di visione e di dimensione. Tutto ciò produce effetti di distorsione e di straniamento percettivo. La dimensione estetica è spettacolare che caratterizza attualmente il testo dei videoclip ha via via interessato anche gli spot e i trailer, innescando reciproche contaminazioni linguistiche. Nella produzione internazionale più recente, prevale la tendenza a costruire video clip che offrono alla visibilità la simulazione della costruzione del video stesso, creando un nesso di cooperazione testuale e complicità con lo spettatore, riducendo innanzitutto la distanza.