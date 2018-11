Positioning

Che cosa è il positioning?

Il Positioning è il posizionamento che il consumatore ha di preferito rispetto a tutti gli altri.I fattori controllabili sono:-il prodotto, la pubblicità,-il packaging,-il prezzo,-la distribuzione,-i servizi post vendita.I fattori non controllabili sono:-la concorrenza,-il passaparola.Si tratta della posizione che occupa:1- nel mercato (share of market)2-nella mente del compratore (share of mind).Il processo di brand positioning tipicamente prevede una fase preliminare di analisi, che rientra nel’attività di marketing analitico e ha lo scopo di definire gli attributi principali della classe di prodotto, e una fase di formulazione della strategia di posizionamento, che rientra nel’attività di marketing strategico e attiene alla programmazione strategica, ossia alla pianificazione delle attività mediante le quali l’azienda intende creare la percezione del brand nella mente dei consumatori.Il marketing tende a dare la posizione migliore:-diversificando il prodotto (plus) con la forma, il colore e la tecnica;-entrando in un mercato d'uso;-specializzandosi per l'occasione d'uso;-individuando una categoria di consumatori;-contrapporsi di un concorrente,-differenziando il mercato.Occorre che l'elemento differenziante sia:-Interessante per un ampio segmento di consumatori;-Non sia assolutamente proposto dai concorrenti;-Oppure se lo stesso elemento è proposto dai concorrenti il nostro sia superiore al loro.