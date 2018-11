Perché fare pubblicità?

Vendita immediata:-Magnifico lo compro subito!;-Si usano coupon o numero verde (direct respons);-Prodotti poco noti o sconosciuti che non richiedono ripensamenti;-Acquisti d'impulso.Ricerca di informazioni: devono interessare, bisogna che ne sappia di più; prodotti complessi e costosi che presuppongono lunghi ragionamenti.Spinta alla prova: l'elemento chiave è la novità, quando si ha qualcosa di nuovo da dire; individuai che solo ora entrano nel mercato (sposi o mamme), il target non ha mai usato la marca o ha smesso di usarla:La marca è nuova;La marca a nuove caratteristiche;La marca ha nuove modalità d'uso.Creare familiarità: non converte l'individuo, ma gli ricorda le soddisfazioni avute: in modo che acquisti familiarità con la marca, la ricordi per prima quando farà un acquisto. (molto usata dalle marche di grande consumo).Modificare gli atteggiamenti:-Quando la marca fa fatica ad affermarsi, non perché non si conosca, ma perché il tg oppone una dura resistenza.-Ad esempio l'introduzione dei deodoranti o dei profumi da uomo, detersivi per lavatrice, le carte di credito... la pasta!Modificare gli atteggiamenti, ma anche spinta alla prova del prodotto.Rafforzare gli atteggiamenti:-Ci ricorda che la marca è sempre la stessa, che è affidabile e dà sempre gli stessi vantaggi.-La utilizzano soprattutto le marche di largo consumo che si trovano in posizione dominante nel mercato.