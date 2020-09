Paesaggio agrario nell'antichità

Ilè quella forma che l’uomo, nel corso dei secoli e ai fini delle sue attività produttive agricole, imprime al paesaggio naturale. Circa il cinquanta per cento della superficie territoriale dell’Italia è occupata da attività agricola.Le tracce che spesso ancora oggi ritroviamo e che caratterizzano il paesaggio rurale sono molto antiche e possono risalire fino al periodo greco o romano.Durante ilil paesaggio agrario era caratterizzato dalla divisione tra le terre coltivate e incolti tramite siepi e muri; i campi presentavano delle forme geometriche regolari. Venivano coltivate colture arboree come gli ulivi.Durante ilfurono effettuate delle modifiche sulla struttura del paesaggio; fra queste modifiche possiamo trovare le “limitazio”, che rappresenta la misurazione e la suddivisione del suolo che portava alla formazione delle “centuriae”, cioè si formavano dei quadrati di 740 metri di lato, pari quindi a circa cinquanta ettari, che erano destinati ai centurioni dell’esercito.Durante ilfurono anche costruite strade e acquedotti a maglia fitta; i campi romani erano chiusi, circondati da elementi di confine. In questo periodo si diffuse molto la consapevolezza per il