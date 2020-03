Il fumetto giapponese

Il fumetto giapponese o manga, nasce già massmediale e per contaminazione della cultura occidentale. È diventato in pochi anni anche per questi suoi caratteri uno dei più importanti fenomeni del costume e dell’immaginario collettivo mondiale. È stato capace dientrare anche nel modo di vedere, comportarsi, vestirsi.Caratterizzato da una raffinata componente tecnica nei disegni si fonda sulla continuità delle sue storie; da largo spazio alla caratterizzazione psicologica dei suoi personaggi, All’ambientazione e ai tempi della narrazione, favorendo quindi l’instaurarsi di un legame affettivo forte dei lettori con i suoi personaggi. Spazio nei più diversi generi: dagli orrori alla fantascienza, dalle storie per ragazzi agli hentai. La novità del fumetto giapponese consiste anche nel fatto che non mette al centro i contenuti ma i generi e i target, ideando le schonen manga e le shojo manga per i giovani maschi e femmine, i seimen per i giovani maschi adulti e i josei per le donne. È quindi caratterizzato da innumerevoli stile e stilemi a seconda dei generi, delle epoche, degli autori.Il creatore più celebre è Akira Toriyama, creatore del fumetto Dragonball. Il manga racconta le avventure del giovane Goku attraverso la narrazione, ne scopriamo le origini diventiamo partecipe delle sue avventure, narrate con uno schema assolutamente classico. La serie ha generato un vero e proprio culto che si è tradotto nell’abbigliamento, nella versione animata televisiva, in videogame. Sulla scia di Dragonball è collocabile anche il manga più recente che ha guadagnato la fama mondiale: è il caso di nasuto, che racconta le storie di un giovane aspirante Ninja alle prese con sette misteriose. La televisione è stato il veicolo di maggiore diffusione del fumetto giapponese nel mondo con gli anime con le serie Candy Candy, Dragonball Z, il grande Mazinga, per citarne alcune, ma è solo con gli anni 80 negli USA e negli anni 90 in Europa che si cominciano a tradurre i fumetti giapponesi.