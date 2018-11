Come si definiscono i prezzi?

Le diverse strategie di prezzo

Prezzo di prestigio

Prezzo fuori mercato

Prezzo per offerta di mazza

Prezzo di penetrazione

I prezzi si definiscono in base: al target (gruppo di consumatori) che si intende colpire, alle caratteristiche del prodotto e al mercato si imporrano prezzi alti o bassi.Puntare sul prezzo:-comprimono i costi di produzione riducendo pubblicità, promozioni, ricerche (beni di massa);-migliorare la qualità apportando continui miglioramenti qualitativi alla produzione (beni di valore).Pezzo-qualità percepita-prezzo fuori mercato (bassa qualità, prezzo alto)-prezzo per offerta di massa (economici, bassa qualità)-prezzo di penetrazione (prezzo ridotto alta qualità)-prezzo di prestigio (qualità alta, prezzo alto)Alta qualità percepita dai prodotti e prezzi alti.Si rivolgono ad un segmento elitario della produzione ovvero solo le persone che sono disposte a spendere di più.Questo modello implica:La riduzione della quota di mercato dovuto alla riduzione del tg di riferimento. Innalzamento del prodotto o statuto symbol.Prodotti che si percepiscono di bassa qualità, ma che vengono venduti ad un prezzo alto.Le aziende che cercano di vendere i prodotti ad un prezzo di prestigio, ma i consumatori percepiscono una dissonanza di qualità.I prodotti sono offerti a prezzi economici, ma la qualità è scarsa.Ne fanno parte i prodotti di poche pretese, le imitazioni di prodotti famosi, molti prodotti di largo consumo venduti negli hard-discount.È applicabile solamente per brevi periodi di tempo, in quanto riduce i margini di profitto.Prezzo ridotto in occasione di particolare promozione.Le compagnie aeree che promuovono tariffe ridotte in particolari periodi.Si trovano in questa situazione: chi offre settimane bianche nei periodi di bassa stagione o prezzi molto vantaggiosi.