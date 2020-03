Brand pubblicitario

La marca costituisce un settore specifico della comunicazione pubblicitaria in cui confluiscono più modalità operative. Essa sta acquistando sempre più importanza in relazione al mutamento di statuto degli oggetti e dei prodotti; tale situazione ha infatti comportato uno svuotamento e un consumo dei messaggi e dei prodotti da essi veicolati.La nuova importanza acquisita dalla marca è anche connessa ai nuovi fenomeni prodotti dalle attuali società post moderne e post fordista.I prodotti stessi sembrano ora muoversi verso una loro progressiva desostanzializzazione che si manifesta come rimpicciolimento fisico. Oppure si manifesta per disaggregazione o perdita di componenti. Ci muoviamo in un universo che tende al consumo del vuoto; in questo processo la cosa abdica al suo essere reale per trasformarsi in parole.Il passaggio nel mondo del discorso è una risposta ai processi di desemantizzazione dei prodotti, peculiare delle società dei consumi. Essi richiedono un supplemento di personalità che solo il discorso può dar loro perché mette in atto la capacità o la possibilità narrativa, evocativa, mitica. Quindi li fa esistere.La marca moderna appartiene al mondo della comunicazione, si iscrive più propriamente nell’ordine del discorso. Segnala il passaggio stesso dei prodotti dalla commercializzazione alla loro messa in discorso e quindi anche loro passaggio in sede estetica, e il volgersi dell’attenzione dell’interesse degli aspetti materiali e funzionali a quelli immateriali del prodotto. La marca costituisce intorno a prodotto un’intelaiatura di senso. Semantizza prodotto e lo rende unico e multidimensionale, con propri caratteri. La sua identità risulta da un sistema di relazioni e di opposizioni. Proprio perché è un fenomeno semiotico, la marca si colloca nel discorso collettivo, sociale e pubblico. Non esiste al di fuori del circuito di comunicazione. La sua natura è quindi processuale e contrattuale.Proprio perché è una costruzione semiotica e culturale, la marca è continuamente minacciata dall’entropia o dallo svuotamento dispersivo e deve riaffermare costantemente la sua presenza. La sua durata dipende dalla sua capacità di rappresentare un’epoca, un modo di sentire e di essere e dipende dalla sua chiarezza e coerenza.