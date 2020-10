Testamento - erede legittimo

Erede legittimo

Dal punto di vista della successione legittima appare fondamentale la posizione che viene assunta da parte dell’erede legittimo.Per quanto riguarda l’ereditarietà leggitima, una categoria privilegiata è quella dei figli, i quali concorrono solo col coniuge superstite ed escludono dalla successione nella legittima gli ascendenti, includendo solo i discendenti.Se il genitore lascia un solo figlio, a questi spetterà metà del patrimonio; se i figli sono più, loro riservata la quota di 2/3, da dividere in parti uguali tra tutti i figli secondo l’articolo 537 del codice civile.Qualora l'unico figlio concorra con il coniuge superstite, a ciascuno di loro spetterá un terzo del patrimonio del de cuius. Dove con il coniuge concorra però più di un figlio, al coniuge spetta 1/4 del patrimonio ed ai figli la metà da dividersi i parti uguali. Se mancano i figli il coniuge concorre con gli ascendenti del de cuius e gli spetta comunque metà del patrimonio, mentre agli ascendenti solo 1/4 compete.In ogni caso, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.Al coniuge separato, spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato, se la separazione personale non gli sia stata addebitata (548). Ove la separazione gli sia stata addebitata, ha solo diritto ad un assegno vitalizio, se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge defunto. Col divorzio, vengono meno i diritti successori.