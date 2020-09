Struttura statale policentrica

In passato la struttura statale era basata su un modello policentrico che presentava alcune caratteristiche ineliminabili:- su poteri universali, che non conoscevano confini territoriali (l'Impero, la Chiesa), ciascuno dei quali aveva un proprio diritto: il diritto romano come diritto dell'Impero, il diritto canonico come diritto della Chiesa;- su poteri territoriali della più diversa natura: dai poteri della nobiltà feudale e quelli dei liberi comuni e poi dei principati e delle repubbliche, cui si collegavano diritti particolari di specifici e spesso minuscoli territori;- su poteri corporativi (quelli delle corporazioni delle arti e dei mestieri), ai quali corrispondevano altri diritti particolari di categorie professionali (gli statuti delle corporazioni).Gli Stati nazionali, man mano che si consolidarono, cancellarono tutto ciò: essi disconobbero ogni concorrente autorità, sia superiore allo Stato (l'Impero, la Chiesa), sia interna ad esso (i poteri feudali, quelli comunali, corporativi e così via), affermando un unico potere, il proprio potere, su tutto il territorio da essi governato.Nacquero e si affermarono, in questo modo, realtà territoriali frammentate e molto diverse fra loro, in cui è stato a lungo impossibile ravvisare elementi di affinità reciproca.