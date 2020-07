Ricorso amministrativo

Il ricorso deve notificare all’amministrazione e anche agli eventuali controinteressati (cioè i soggetti che hanno un interesse contrario in quanto subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento della domanda) che non sono comunque obbligati a partecipare al processo.Sospensione degli effetti del provvedimento impugnato: accordata dal giudice che ritiene che il ricorso possa essere accolto e se si accorge che potrebbe derivare un pericolo dall’esecuzione del provvedimento impugnato.La sospensione va ad anticipare gli effetti dell’accoglimento del ricorso.Le parti possono presentare ulteriori atti, come memorie e documenti.Contro la sentenza che definisce il giudizio possono essere esperiti diversi mezzi di impugnazione:- l’appello al Consiglio di Stato, che ovviamente può essere proposto solo contro - le sentenze dei tribunali amministrativi regionali- la revocazione, ammessa in circostanze particolari- l’opposizione di terzo (da parte di un controinteressato che non ha partecipato al giudizio)- ricorso per cassazione (per i soli motivi inerenti alla giurisdizione)Alcune controversie di cui sono parti le p.a. sono risolte dal giudice ordinario, ma sono previsti dei limiti. Al giudice ordinario è sempre negato il potere (che invece è attribuito al giudice amministrativo) di annullare o modificare atti amministrativi