Proposizioni assertive e risoluzione dei conflitti giuridici

Se in un testo legislativo fosse dato di ritrovare (ciò che talvolta accade) una proposizione alla quale non fosse possibile attribuire alcun significato precettivo, ma fosse una mera asserzione degli artefici di quel testo, esprimente un loro convincimento filosofico o scientifico o ideologico o d'altro genere, allora non saremmo in presenza di una norma giuridica, e ciascuno sarà libero di nutrire un diverso convincimento, in nulla vincolato dalla asserzione contenuta nel testo legislativo.Le norme giuridiche sono precetti generali e astratti: sono precetti generali perché non si rivolgono a singole persone; ma ad una serie di persone; sono precetti astratti perché non riguardano fatti concreti, ma una serie ipotetica di fatti.Esse sono regole per la soluzione di conflitti; ma sono regole precostituite a tal fine: non sono create quando il conflitto è già insorto, bensì prima del suo insorgere e per l'eventualità che insorga. Un comando individuale e concreto è, all'opposto, il provvedimento con il quale il giudice, applicando norme generali ed astratte, risolve un conflitto già insorto: questo comando, che è la sentenza, si rivolge a singole persone e riguarda un fatto determinato.Questa precostituzione delle regole per la soluzione dei conflitti assolve, in primo luogo, la funzione di assicurare uniformità di soluzioni e di predeterminare, secondo lo scopo di ogni sistema di diritto, l'assetto complessivo della società, di adeguarla ad un dato modello generale di convivenza sociale.