Ordinamento giuridico - Parlamento

Parlamento

Organo costituzionale

Elezione del Parlamento

Condizione giuridica dei membri del Parlamento

Prerogative

Organizzazione del Parlamento

Funzionamento del Parlamento

Altre funzioni del Parlamento

Come fa a controllare l’azione di Governo?

Composto da due Camere com gli stessi poteri e funzioni —>bicameralismo perfettoIl bicameralismo perfetto era previsto dall’Assemblea costituzionale per garantire una maggiore riflessione sull’attività legislativa è un controllo reciproco delle due Camere. In Italia a prodotto una lentezza eccessiva nel meccanismo di formazioni delle decisioni politiche e un controllo soltanto formale in quanto le due Camere sono omogenee dal punto di vista politicoIn alcuni casi si riuniscono in sede comune a Palazzo Montecitorio, si segue l’organizzazione della Camera dei deputati ed è presieduta dal Presidente della Camera dei deputati.Elezione del PR e il giuramento di fedeltàElezione di un terzo dei membro del CSMElezione di un terzo dei membri della Corte CostituzionaleIl Parlamento rimane in carica 5 anni (salvo scioglimento anticipato)Sistema elettorale: regole attraverso le quali si scegli come e a chi assegnare i seggi elettorali tra i diversi partiti che si presentano alle elezioni.Il territorio è suddiviso in circoscrizioni o collegi, cioè porzioni di territorio in base alla popolazione, per garantire la rappresentanza di tutte le aree del Paese.Sistema elettorale proporzionale: si basa su collegio plurinominali e i seggi vengono divisi in maniera proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista di candidati (eventuale arrotondamenti). Più democratico, ma più frammentazione politica all’interno delle Camere che può produrre instabilità del Governo.Sistema elettorale maggioritaria: si basa su collegi uninominali in cui si nomina un solo candidato per circoscrizione e vince chi ha la maggior numero di voti. Può essere a turno unico o a doppio turno cioè un ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto più voti. Più stabilità politica.Dal 2005 in Italia si ha un sistema elettorale proporzionale con correttivi.Soglie di sbarramento: se un partito o coalizione non raggiunge una determinata percentuale di voto non ha alcun seggio. (10% per coalizioni, 4% liste singole)Al Senato le soglie sono più alte, perché non entrano in Parlamento coloro che non hanno superato a livello regionale il 20% come coalizione e l’8% come partito.Premio di maggioranza: se il partito o la coalizione che ha il maggior numero di voti non ha raggiunto il 55% si attribuiscono i seggi mancanti —>garantire maggiore stabilità politica.Al Senato il premio di maggioranza viene dato a livello regionale e questo può causare situazioni di ingovernabilità poiché non viene assegnato allo stesso partito.Cause di ineleggibilità: non possono essere elette persone che per l’incarico che svolgono possono avere vantaggi ingiustificati rispetto agli altri candidati—>nullità dell’elezioneCause di incompatibilità: non consentono ad un deputato o un senatore di ricoprire carica inconciliabili con l’incarico di parlamentare—>devono rinunciare alla caricaDivieto di mandato imperativo: ogni parlamentare svolge le sue funzioni nell’interesse della collettività e non è vincolato dalla volontà di coloro che lo hanno elettoInsindacabilità: non possono essere chiamati a rispondere alle opinione espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Sono irresponsabili giuridicamente ed è permanenteInviolabilità: non possono essere arrestati o subire altre misure restrittive della libertà personale senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza con maggioranza assoluta.No autorizzazione: colto in flagrante nel reato , pena relativa a sentenza definitivaÈ una garanzia del potere legislativoIndennità economica: retribuzione = ai magistrati di grado più elevato+ rimborso spese+ diaria giornaliera, trattamento pensionistico particolare.Regolamento parlamentare: disciplina organizzazione delle CamerePresidenza: rappresentano le Camere con i rapporti esterni e dirigono i lavoro parlamentari e garantiscono l’osservanza del regolamentoSono imparzialiUfficio di Presidenza: assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioniVicepresidenti: sostituisce in caso di impedimentoSottosegretari: verbale e validità delle riunioniQuestori: mantenere ordineGruppi parlamentari: raggruppamenti politici che rappresentano i partiti politici all’interno delle CamereDi solito è un partito o più partiti dello stesso ordinamento politico, esiste anche il gruppo misto per gli indipendenti o che non hanno un numero sufficiente per formare un loro gruppo politicoDopo due giorni dalla prima riunione della Camera devono dichiarare a quale gruppo appartengono altrimenti vengono inseriti al gruppo mistoOgni gruppo elegge un proprio presidente i quali formano la conferenza dei capigruppo che aiutano il Presieduta nell’organizzazione dei lavoriCommissioni parlamentari: numero ristretto di parlamentari competenti in alcune materieSono scelti in proporzione ai seggi dei vari gruppi parlamentariFunzioni legislativeFunzioni di controllo e indirizzo politicoFunzioni consultiveL’attività può svolgersi in aula (assemblea plenaria) oppure in commissione —>più rapido ma meno democraticitàPossono esserci anche commissioni bilaterali con compiti consultivi e di controlloEsistono anche commissioni speciali o straordinarie —>si occupano di questioni di interesse generale e sono a tempo determinato. Es. commissione d’inchiestaGiunta: si occupano dell’organizzazione interna di ogni camera e del funzionamento dell’attività parlamentareGiunta per il regolamento: segue l’applicazione del regolamento parlamentareGiunta delle elezioni: controlla la validità delle elezioniGiunta per autorizzazioni o immunità parlamentari: esprime parare positivo o negativo per l’autorizzazione di arrestoQuorum costitutivo: metà più uno, è presunta a meno che si richieda il conteggio.Quorum deliberativo:-maggioranza semplice dei presenti-maggioranza assoluta dei componenti-maggioranza qualificata dei componentiLe sedute sono pubbliche: pubblico, televisione, stampa parlamentare—>rendere partecipe il cittadino.Voto: è palese attraverso il voto elettronico.Voto: segreto solo per votazioni su persone o materie particolarmente delicate.Iter legislativoIniziativaDiscussione e approvazionePromulgazionePubblicazioneEntrata in vigoreFunzione di indirizzo politico: determina gli obbiettivi della politica generale e i mezzi per realizzarli.Funzione di controllo politico: verificare se il Governo osserva i criteri e i principi decisi dal Parlamento.Governo deve ottenere e mantenere la fiducia del Parlamento.(approvazione del bilancio)Interrogazione: domanda scritta rivolta al Governo o al ministri riguardo ad una questione di interesse generale, per verificare se è vero, se ne è a conoscenza e come intende agire. L’esecutivo può rispondere oralmente o per iscritto se richiesto.Interpellanza: richiesta scritta nella quale uno o più Parlamentari chiedono spiegazioni riguardo un comportamento del Governo.Mozione: richiesta scritta in cui si promuove una discussione su una determinata questione e successivamente si procede alla votazione della Camera interessata.